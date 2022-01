Ciserano piange Mario Nozza: «Sempre impegnato ad aiutare gli altri»

Fu assessore ai Servizi sociali e presidente per 25 anni del circolo Acli, promuovendo progetti per lavoro e abitare. I funerali saranno celebrati lunedì 24 gennaio alle 14,30 nella parrocchiale di Ciserano.

La comunità di Ciserano piange Mario Nozza, assessore tra il 1985 e il 1990, che ha avuto ruoli di prima importanza nei servizi sociali, nella cultura e nell’istruzione. Molto stimato, Nozza, classe 1955, sposato con tre figli, era noto per la sua gentilezza, i modi pacati e soprattutto la sua grande disponibilità verso il prossimo. Uomo di grande cultura, durante il suo assessorato coordinò la prima commissione biblioteca di Ciserano, che diede vita a diversi eventi e iniziative che hanno coinvolto l’intera cittadinanza in quegli anni. Nozza era noto ai più per essere attivo nel mondo delle Acli: fu presidente del circolo di Ciserano per ben 25 anni; lasciò la carica nel 2019, rimanendo consigliere provinciale. Durante tutto questo arco di tempo si è speso col circolo ciseranese per promovere progetti legati all’inserimento lavorativo, attivando anche il patronato Acli in paese e contribuendo a iniziative sul tema dell’abitare, anche grazie alla fondazione della «Cooperativa 19 luglio». Anche durante la pandemia e il lockdown non aveva perso tempo e con le Acli aveva condotto alcuni momenti di riflessione con don Chicco Re, realizzando interviste con alcune personalità locali.

Appassionato di teatro, con il gruppo «Amici dell’oratorio» aveva dato vita a spettacoli di commedia dialettale. «Mario è tra quelle persone che conosco da sempre – afferma la sindaca di Ciserano Caterina Vitali in un commovente ricordo pubblicato sui social network –. Il mio primo ricordo di lui risale a quando frequentavo l’asilo: era impegnato a distribuire a noi bambini adesivi sui progetti missionari, intento ad accogliere suore e preti missionari in visita a Ciserano assieme a Suor Maria Teresa, la mia maestra d’asilo. Negli anni del mio impegno amministrativo, è stato un interlocutore costante. Da assessore ai servizi alla persona ho collaborato con lui su alcuni progetti molto delicati, trovando sempre la sua disponibilità, nonostante le fatiche». Parole commosse anche da Enea Bagini, ex sindaco e ora assessore: «Sei stato davvero una gran bella persona. Qualche anno fa quando venni in ospedale a trovarti, avevamo davvero riso tanto anche quando l’infermiera, essendo finito da più di un’ora l’orario delle visite, mi invitò ad uscire e io ebbi il coraggio di dirle che ero appena arrivato! Ci siamo abbracciati, ci siamo salutati da persone che si vogliono bene. Ti abbraccio anche oggi Mario, così come vorrei dare un abbraccio fortissimo a Simona, ai tuoi figli e ai tuoi cari». I funerali saranno celebrati domani alle 14,30 nella parrocchiale di Ciserano.