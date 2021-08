Città Alta, fa discutere la nuova ringhiera di Porta San Giacomo - Foto

Vuoi il bianco (temporaneo), vuoi la severità delle linee, vuoi la novità, vuoi che ancora ci sono le reti da cantiere, la ringhiera che il Comune ha posizionato lungo il nuovo camminamento di Porta San Giacomo ha fatto storcere il naso a più di un lettore. Non sono mancate le segnalazioni a «L’Eco», perplessità rispetto a un’opera necessaria per garantire un passaggio sicuro ai pedoni, alle persone fragili, diversamente abili o ai genitori con bimbi nel passeggino.

«Ma non si poteva fare meglio?» ha chiesto qualcuno. «La ringhiera è dozzinale, un decoro dal sapore antico no?», ha scritto qualcun altro. La risposta è lapidaria da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla: «Quel tipo di ringhiera è stata richiesta dalla Soprintendenza, perché è la stessa delle due ringhiere che già ci sono sotto la porta, lungo il viadotto». E in effetti la geometria è la stessa, anche se le due ringhiere esistenti sono addolcite da un «ricciolo» che appoggia sul muretto e da una barriera, più alta, tondeggiante. L’intervento che punta ad abbattere le barriere architettoniche non è ancora terminato, passando lungo via delle Mura si vedono le transenne da cantiere e le prove del colore definitivo.