Città blindata, rinforzi in strada: «Obiettivo che Atalanta-Manchester sia una festa»

Definirla «blindata» forse è un po’ ridondante e alle stesse forze dell’ordine il termine non piace. Tuttavia ben rappresenta quello che sta oggettivamente avvenendo da lunedì mattina in città. Bergamo è di fatto presidiata in ogni angolo da Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, in vista della partita Atalanta-Manchester United di stasera: sono attesi entro martedì in tutto 1.400 tifosi inglesi, di cui – stima la questura – 300-400 già arrivati . E l’obiettivo – sottolinea il questore Maurizio Auriemma – «è fare in modo che la partita rappresenti un momento di festa per tutta la città, oltre che di ripresa dopo tanta sofferenza e lontananza ».

Un obiettivo «comune a tutti», aggiunge il capo della Polizia di Bergamo, «e che ci vede impegnati assieme alle altre forze dell’ordine nel presidio del territorio: è stato messo in campo su questo specifico tema anche personale di uffici che solitamente si occupa d’altro e abbiamo anche chiesto e ottenuto rinforzi dal Dipartimento, dunque da fuori provincia».