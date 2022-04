«Co-housing» all’ex Onp, famiglie «tutor» cercansi

In sostanza, per l’ex Onp si cercano due famiglie con o senza figli (anche coppie di fatto) a cui saranno assegnati due appartamenti per almeno 3+2 anni, a fronte di un contributo spese. Fondamentali empatia, flessibilità, capacità di condivisione e disponibilità di tempo per accompagnare famiglie che versano in una situazione di fragilità economica, sociale e culturale verso un nuovo percorso di vita. Chi risponderà non sarà lasciato solo: saranno supportato dalle professionalità del Comune e delle cooperative aderenti al progetto (cooperativa Ruah, Patronato San Vincenzo, associazione di formazione professionale Patronato San Vincenzo, Purelab, Generazioni Fa, Csi Bergamo, Ismu-Fondazione iniziative e studi sulla multietnicità e Best institute).