Con il tir a 134 all’ora, fermato camionista a Boltiere: multa di 5mila euro

Non solo ha superato in più occasioni i limiti di velocità, ma spesso è andato oltre i 90 chilometri orari, di fatto sballando il cronotachigrafo, e raggiungendo un picco di ben 134 all’ora . Una velocità consistente, soprattutto se si pensa che il camionista bulgaro fermato mercoledì dalla polizia locale a Boltiere era al volante di un autoarticolato.

I dati della velocità sono emersi dal controllo del cronotachigrafo, effettuato dagli agenti del corpo intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere tramite l’utilizzo del dispositivo «Police controller». Il mezzo pesante è stato fermato per un controllo attorno alle 11 di mercoledì mattina, mentre percorreva l’ex statale 525 che attraversa l’abitato di Boltiere : il Tir, di proprietà di un’azienda di trasporti spagnola, aveva appena effettuato un carico in una ditta della zona ed era diretto ad Alicante, nel sudest della Spagna. In cabina due camionisti, entrambi bulgari.