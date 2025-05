Conclave, nella Piazza c’è il mondo. L’attesa dei 45mila, oggi si riparte

La luce del tramonto

Chi invece lo vorrebbe proprio come il compianto Bergoglio sono Lucy, Elisabeth e Meghan, tre ragazze del Minnesota: «Qualcuno aperto a tutti e vicino ai poveri», sintetizza Lucy che «sente» che l’elezione avverrà domani. «Sono i giovani che devono dire che Papa vogliono, altrimenti scappano via dalla Chiesa» approva Mina, in pellegrinaggio con la parrocchia da Zone, nella provincia di Brescia. «È vicino al lago d’Iseo - spiega Piera, un’altra parrocchiana -. Ci vuole un Papa più giovane, per governare meglio, ma non troppo formale, vicino alla gente». Intanto il sole è stato coperto dalle nuvole e il comignolo è in vista, ma sempre inattivo. Mathilde è di Lille, in Francia, ed è in viaggio con un gruppo di amici. Parla abbastanza bene l’italiano perché 10 anni fa ha frequentato il Policlinico Gemelli grazie al programma Erasmus; è un medico reumatologo e non ha aspettative per il futuro pontefice perché è cattolica, ma non praticante. Hannah e Robert sono dei sorridenti giovani olandesi di Amsterdam in viaggio in Italia per alcuni giorni: Firenze, Orvieto, Bolsena, Roma, Como. Anche loro non sono in mezzo alla folla per un motivo di fede, ma perché «è un giorno speciale per Roma, con un’atmosfera fantastica». Però un’idea sul futuro Papa ce l’hanno: «Una figura progressista, realmente interessata alla gente, che si spenda per le relazioni tra i popoli e la pace». Matteo, un giovane della parrocchia romana di Santa Silvia, fa il tifo per il Cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina e per il Cardinale Robert Prevost: lo ha incontrato in occasione del Giubileo degli adolescenti e si è fermato a chiacchierare. Secondo lui avere la disponibilità per ascoltare i giovani è una capacità importante per un pontefice. Intanto il tempo passa e l’attesa si prolunga. I più perplessi sono i gabbiani che abitualmente passeggiano per via della Conciliazione e piazza Pio XII e adesso le trovano occupate dalle persone e non sanno dove posarsi.