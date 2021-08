Bergamo, corsa contro il tempo per ultimare i cantieri prima dell’inizio delle scuole

Comune, A2A e Uniacque stanno per chiudere gli interventi più impattanti prima dell’inizio delle scuole. L’assessore Brembilla: «Siamo riusciti a coordinarli al meglio e la maggior parte si concluderà in settimana».

Resta uno scampolo estivo caldo quello dei lavori pubblici. Una corsa contro il tempo per garantire un ritorno a scuola senza troppi intoppi dal punto di vista viabilistico. Un mix tra interventi del Comune - aggiornati in tempo reale con la mappa interattiva su Google - e di altri interventi in capo a soggetti diversi: da A2A a Uniacque.

«Abbiamo cercato di completare gli interventi più impattanti sulla viabilità cittadina entro l’inizio dell’anno scolastico - conferma l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla -. Direi che siamo riusciti nel coordinare la maggior parte degli interventi: quasi tutti i cantieri si concluderanno entro l’inizio di settembre e il grande sforzo dei mesi scorsi per restituire la città all’assetto viabilistico normale sembra essere stato ripagato. Rimangono aperti, ma con un impatto che si prevede ridotto rispetto alle scorse settimane, i lavori in via San Giovanni e in via Zanica, ma sarà garantito il doppio senso di marcia. Poi proseguono i lavori di sostituzione di tubazioni da parte di Unareti a Longuelo».