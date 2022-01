Covid, aumenta il numero di decessi. In 24 ore sono 91 in Lombardia e 9 a Bergamo

In un giorno novantuno morti per Covid in Lombardia: è il dato più alto di questa quarta ondata. Nella nostra provincia altri 4.026 contagi. E in crescita anche i ricoveri che salgono a quota 362, 32 in più.

Nel giorno in cui si sono registrati altri 41.050 positivi in Lombardia, di cui 4.026 nella Bergamasca (numeri dei contagiati leggermente in calo rispetto a martedì), spicca l’impennata di decessi sia nel territorio regionale sia in Bergamasca: altre 91 vite spezzate dal Covid nell’intera Lombardia in 24 ore e 9 di questi decessi si sono segnalati in provincia.

I 91 morti per Covid in un giorno costituiscono il dato più alto della quarta ondata in Lombardia (finora non si era andati oltre i 61 decessi riscontrati il 7 gennaio) e per trovare un numero più alto di morti bisogna risalire alle 94 vite spezzate dal Covid il 13 aprile del 2021. Il dato dei decessi ha assunto di nuovo dimensioni consistenti, visto che se ne sono segnalati già 529 nel nuovo anno in regione (nei primi 12 giorni di dicembre se ne erano registrati 199), mentre in Bergamasca 9 vittime erano state riscontrate il 26 marzo del 2021 e un numero maggiore (10 morti) spostando ancora indietro le lancette dell’orologio al 30 novembre 2020. Da inizio epidemia si è arrivati a 35.610 decessi per Covid in regione e 3.759 in provincia (fonte Regione).