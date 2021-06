Covid, un solo caso positivo in provincia di Bergamo. «La 3a ondata è finita»

Non è la «resa» del Covid, perché sottotraccia continuerà a scorrere – ma non a correre, forse – ancora a lungo. Ieri però la Bergamasca è tornata a sfiorare la liberazione dal virus, almeno per un giorno: nelle ultime ventiquattr’ore s’è infatti registrato un solo nuovo positivo in tutta la provincia. Solo un’altra volta è capitato un dato identico, il 4 giugno dello scorso anno, e solo un’unica volta si è rimasti a 0, cioè senza casi per un’intera giornata, il 22 agosto 2020. È la fiducia all’imbocco dell’estate: la si viveva anche un anno fa, ma ora poggia su basi più solide. Su numeri migliori, e sull’arma del vaccino.

Basta mettere a sistema la curva dell’ultimo mese, sia in chiave lombarda sia in chiave bergamasca, con gli stessi giorni del 2020: grosso modo, i principali indicatori epidemiologici si sono ora ridotti a un terzo. Con una premessa di fondo: i nuovi positivi giornalieri sono spesso su valori molto simili, anzi con qualche punta superiore quest’anno, ma occorre guardarli da una precisa prospettiva, cioè quella che tiene conto anche dei test eseguiti. Tra 22 maggio e 22 giugno 2020 furono effettuati in Lombardia «solo» 358.895 test; negli stessi giorni di quest’anno, invece, i «bastoncini» sono saliti 1.067.032, il triplo. E il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati, è da quindici giorni al di sotto dell’1%, mentre un anno fa oscillava tra l’1% abbondante e sino a oltre il 3%. La pressione ospedaliera è costantemente inferiore a quella che si osservava dodici mesi fa, complice la plastica differenza d’intensità tra prima e terza ondata: il 22 giugno del 2020 i pazienti Covid nelle strutture lombarde erano 1.125 e ieri invece se ne contavano 462, -58%. Tendenza simile anche per i decessi: tra 22 maggio e 22 giugno 2020 in Lombardia il virus s’era portato via 846 vite; negli stessi giorni di quest’anno le vittime sono state 309, con una riduzione del 63%.