Covid, via agli istituti «sentinella»: ogni 15 giorni 1.770 alunni invitati a sottoporsi a test salivari

Monitorare, dunque prevenire. Per giocare d’anticipo contro il virus, specie negli ambiti più delicati per la circolazione del Sars-CoV-2, una delle novità per l’anno scolastico alle porte sarà rappresentata dalle «scuole sentinella»: grazie ai tamponi molecolari salivari – meno invasivi, simili a «lecca lecca», ma assolutamente affidabili per diagnosticare l’eventuale positività – si testerà un buon numero di classi «campione» tra scuole elementari e medie, a intervalli di quindici giorni, così da cogliere in anticipo i segnali del virus.

Nei documenti dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che nei giorni scorsi ha presentato il «piano per il monitoraggio della circolazione di Sars-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado», sono condensati anche i numeri della Bergamasca: a cadenza quindicinale dovranno essere «invitati» a questo test 1.770 studenti, 1.096 delle scuole elementari bergamasche (su una platea di 50.532) e 674 delle medie (su 31.078), con l’obiettivo che ne aderiscano effettivamente (cioè che si sottopongano al test) 657 alunni delle elementari e 404 e delle elementari. In altri termini: due volte al mese poco più del 2% degli studenti di elementari e medie sarà invitato a partecipare al monitoraggio, che avrà effettiva valenza se al test si sottoporrà il 60% degli «invitati».