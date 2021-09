Da Palazzago a Mapello per la spesa nella prima ondata Covid: «Archiviate le multe da 400 euro»

Risalgono all’aprile scorso, le 4 multe inflitte ad altrettanti cittadini di Palazzago che – nel periodo del lockdown – si erano recati all’Ipercoop del centro commerciale Continente di Mapello per effettuare la spesa su suggerimento del proprio sindaco . A mesi di distanza, il ricorso dei cittadini palazzaghesi è stato accolto e le multe sono state annullate. «Come volevasi dimostrare, il comune di Palazzago ha avuto ragione e l’amministrazione ha agito correttamente nel rispetto delle leggi» ha commentato il sindaco di Palazzago Michele Jacobelli in un post su Facebook. «Nell’ordinanza sindacale del 23 marzo, mi ero permesso di indicare ai miei cittadini 2 supermercati di 2 comuni vicini per le spese più grosse: la Conad di Almenno San Bartolomeo e l’Ipercoop di Mapello. Sul nostro territorio, infatti, ci sono solo 4 alimentari e un discount, realtà troppo piccole per soddisfare le esigenze di un intero paese di 4.500 abitanti in lockdown».