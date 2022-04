Delitto Campa, fu ucciso perché si rifiutò di dare 500 euro all’omicida

Voleva che Anselmo Campa gli riconoscesse almeno 500 euro dei 6/7.000 che dice di aver versato per la Renault Clio che l’imprenditore, padre della sua ex fidanzata, gli aveva dato in uso e che recentemente aveva preteso indietro per venderla a un amico. È quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip Vito Di Vita ha disposto la misura cautelare del carcere nei confronti di Hamedi El Makkaoui, il 22enne di origini marocchine finito in manette per l’omicidio (aggravato dai futili e abietti motivi) di Campa, 56 anni, ucciso nel suo appartamento di Grumello la sera del 19 aprile.

Il rifiuto, pare sgarbato e condito di insulti, dell’imprenditore ha scatenato la furia omicida. Il giovane lo ha colpito con più di venti martellate in testa. El Makkaoui è reo confesso e dunque è alla luce del sole che «sussistano i gravi indizi di colpevolezza». Tuttavia, il gip non ha convalidato il fermo, scattato il 24 aprile al termine della confessione del giovane, perché non sussiste in pericolo di fuga in quanto il 22enne è «perfettamente integrato nel contesto sociale, co stabili affetti e regolare attività lavorativa». Andava insomma richiesta, per il giudice, una misura da emettere tramite ordinanza. Cosa che Di Vita ha fatto ieri, disponendo la custodia in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. Questo perché «la grave condotta» è stata «originata da motivi di carattere economico che, se non futili, sono senza dubbio legati ai vizi di gioco e da stupefacenti, che hanno dato sfogo a uno spropositato impulso omicida, con perdita dei normali freni inibitori».