Delitto di Treviglio, arresto convalidato. Oggi è il giorno dell’autopsia

Le accuse per la donna sono di omicidio e tentato omicidio , mentre le indagini proseguono per ricostruire il quadro in cui è maturato l’omicidio del metalmeccanico sessantunenne in pensione e il ferimento della moglie di 57 anni. E per capire se quella che sembra a tutti gli effetti un’ossessione dell’ex ambulante per la coppia di vicini possa essere un valido movente per quanto accaduto fuori dalla loro casa. La settantunenne – che si trova ancora ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, piantonata in stato di arresto, dopo aver accusato un malore in caserma a Treviglio alcune ore dopo l’arresto (non è comunque mai stata in pericolo di vita) – aveva maturato tanto odio verso i due vicini di casa tanto da arrivare a svuotare con estrema freddezza il caricatore del suo revolver perché stufa degli screzi che c’erano nel condominio?