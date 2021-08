Delitto di via Novelli, oggi l’autopsia e l’interrogatorio di convalida

Sarà interrogato dal gip Beatrice Parati a mezzogiorno in Tribunale Alessandro Patelli, il 19enne arrestato per l’omicidio di Marwen Tayari. Un’ora prima, all’ospedale «Papa Giovanni», è in programma l’autopsia che sarà eseguita dal medico legale Matteo Marchesi.

Gli avvocati della famiglia del tunisino, Gino Salvatori e Bahija Afouzar del Foro di Roma, e quello della compagna Eleonora Turco, Sofia Pedrinelli del Foro di Bergamo, non nomineranno consulenti di parte, l’avvocato Enrico Pelillo che difende il ragazzo potrebbe invece incaricare un esperto per partecipare all’esame. Non si prevedono grosse sorprese dall’esame sul corpo del pregiudicato: domenica pomeriggio il medico legale, nell’esame esterno della salma, ha individuato sei coltellate inferte «in sedi anatomiche plurime e distanti tra loro» che denotano un’«azione lesiva articolata in più fasi».

Tayari è stato colpito da tre coltellate potenzialmente letali: una alla giugulare, una al torace all’altezza del cuore, una alla coscia sinistra che ha reciso un’arteria. Le altre non hanno raggiunto organi vitali, due sono a una spalla. Il coltello a farfalla utilizzato per colpirlo, con lama lunga una decina di centimetri, è stato sequestrato nell’immediatezza dell’arresto del ragazzo. Il tunisino è stato accoltellato nel momento in cui è caduto a terra, trascinato da Patelli, a cui il tunisino aveva fatto lo sgambetto.