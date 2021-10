Denunciata per furto di Rolex con destrezza

A Castelverde, nel Cremonese, aveva rubato un Rolex ad un’anziana con la tecnica dell’abbraccio. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri della locale stazione sono risaliti una cittadina romena residente in provincia di Bergamo e l’hanno denunciata per furto.

La donna, 37 anni, una mattina di metà luglio aveva avvicinato con una scusa un’anziana che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Le aveva mostrato un biglietto e, porgendole una penna, le aveva chiesto di scriverle il nome della via in cui si trovavano.

Per ringraziarla aveva poi abbracciato la vittima e, bloccandole un braccio, le aveva sfilato l’orologio d’oro che portava al polso , dopodiché era fuggita di corsa su un’auto guidata da un complice. I militari di Castelverde, ricevuta la denuncia della derubata, hanno indagato acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Da un fascicolo fotografico la vittima ha riconosciuto proprio la 37enne come l’autrice del reato: è così scattata la denuncia.