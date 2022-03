«Destiniamo ai profughi dell’Ucraina due appartamenti confiscati alle mafie»

La memoria e l’impegno. Il ricordo delle vittime innocenti di mafia, la cui Giornata nazionale si è celebrata ieri in tutta Italia e anche a Bergamo, si declina nel dare concretezza ai valori della legalità. E quindi col «riscatto»: così, per esempio, due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata – e ubicati in città – potrebbero presto essere adibiti per dare accoglienza temporanea a profughi ucraini. «È un tema su cui stiamo lavorando, abbiamo già fatto un sopralluogo – spiega Marzia Marchesi, assessore alla Legalità del Comune di Bergamo -. Proprio nei mesi scorsi avevamo approvato un regolamento per la gestione dei beni confiscati, un lavoro che diventa prezioso anche in questa fase».