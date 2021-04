Disegni, scritti e filmati. Carisma, le creazioni degli studenti per i nonni - Foto e video

Mercoledì 28 aprile gli allievi del Sant’Alessandro in collegamento Meet con gli ospiti della Casa di ricovero. L’idea nata per riallacciare i rapporti interrotti dal Covid.

«Ma quando potremo rivedere i nostri amici nonni? Da oltre un anno non possiamo più incontrarli, e chissà come si sentiranno soli. Non c’è un modo per poter riallacciare i contatti?». Interrogativi che a più riprese gli studenti dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro hanno posto ai loro insegnanti e alla preside: gli allievi delle superiori, infatti, dal terzo anno in avanti, erano diventati una sorta di «presenza fissa» ormai da tempo alla casa di ricovero Fondazione Carisma, grazie a una collaborazione tra Opera Sant’Alessandro e la Fondazione presieduta da Miro Radici.