«Dispensa express», un market per le famiglie in difficoltà

Non più pacchi solidali «standard», ma un minimarket dove scegliere tra le corsie ciò di cui si ha più bisogno, in base alle esigenze familiari. È l’idea promossa dalla società cooperativa Namastè, già tradotta in un progetto presentato nei giorni scorsi a Regione Lombardia, con la speranza di ricevere un finanziamento. Si chiama «Dispensa express» ed è stato approvato dalla Giunta Gori nei giorni scorsi. Perché insieme all’ente no profit, c’è l’assessorato alle Politiche sociali e anche un’azienda che si occupa di gestione dei sistemi di sicurezza e qualità (Foria srl) che già collabora con le catene della grande distribuzione, dove saranno recuperate le eccedenze alimentari. «Il progetto Dispensa express, che abbiamo presentato al bando regionale “Progetti innovativi per la tutela e il diritto al cibo” – spiega Antonio Bertoncello, direttore di Namasté cooperativa sociale – è l’evoluzione di ciò che già facciamo da anni alla Dispensa sociale sulla lotta allo spreco alimentare. Speriamo che venga accolto positivamente per poter essere operativi dalla seconda metà del 2022».