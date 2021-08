Dolore per Daniele, morto a 25 anni. «Diceva che era il periodo più bello della sua vita»

«Di sicuro ci sarebbe tanto da raccontare di Daniele, però noi genitori in questo momento non ce la sentiamo, è davvero difficile adesso». Troppo grande il dolore per Massimiliano, padre di Daniele Gandossi, il venticinquenne morto sabato 31 luglio in un incidente che ha coinvolto due auto e due moto in via Marconi a Ranica.

Nello scontro sono rimasti feriti un uomo di 55 anni e la moglie di 52 che erano su uno scooter Honda: la coppia ha riportato varie traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno serie, invece, le condizioni della donna alla guida della Yaris nera, mentre è rimasta illesa la donna di 78 anni che guidava la Yaris grigia, la prima automobile contro la quale si è scontrata la Ducati del venticinquenne.