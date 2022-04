Donazioni per i profughi: ora si può anche sui social

Anche nel fine settimana di Pasqua tante donazioni sono arrivate a sostegno della sottoscrizione «Un aiuto per l’Ucraina», la raccolta fondi promossa dalla Caritas con L’Eco di Bergamo e la Fondazione della Comunità Bergamasca per dare un aiuto alle attività di accoglienza e d’integrazione dei profughi arrivati nella nostra provincia dall’inizio della guerra. Il nuovo aggiornamento porta oggi il contatore alla somma di 1.117.550 euro; tanto hanno donato migliaia di bergamaschi in un mese e mezzo, grazie anche al coinvolgimento di enti e istituzioni, che in queste settimane hanno ampliato il fronte della solidarietà che ancora una volta la provincia di Bergamo è riuscita a mettere in campo per sostenere questa nuova emergenza sociale, dopo quella sanitaria di due anni fa. Fanno parte della cordata anche Ascom, Bergamonews, Confindustria, Confcooperative, Camera di Commercio, Università, Ance, Fondazione Mia, il Consiglio Notarile di Bergamo, il Consorzio dei Pasticceri Artigiani e gli Ordini dei consulenti del lavoro e dei commercialisti.