Doppia «visita» dei ladri alla sede degli alpini di Trescore: dispensa saccheggiata

La sede degli alpini di Trescore Balneario nel mirino dei ladri per due volte di fila: il pomeriggio e la notte di venerdì 6 maggio, per un danno che ammonta a quasi un migliaio di euro. I malviventi per entrare nei locali hanno rotto la porta e una finestra, danni che si aggiungono al valore delle varie cose rubate. «Sono riusciti a entrare nel pomeriggio e sono tornati nella notte - racconta Giancarlo Testa, capo gruppo degli alpini di Trescore - hanno rubato tre macchine del caffè con tutte le cialde, quasi 500, che avevamo comprato il giorno prima».