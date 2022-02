È fuggi fuggi dagli appalti pubblici e la Tiraboschi resta «impacchettata»

Gli appalti per le tradizionali asfaltature d’estate continuano a marciare senza intoppi, ma se parliamo di altri cantieri pubblici, la musica cambia. Il Superbonus spopola e le imprese non si fanno scappare la ghiotta occasione nel mercato privato, libere, tra l’altro, dai tanti vincoli delle pubbliche amministrazioni. Trovare qualcuno che ora come ora metta mano alla facciata di un qualsiasi edificio comunale è una missione impossibile, anche a Bergamo. Un esempio? Il cantiere per la messa in sicurezza del fronte a mattoncini della biblioteca Tiraboschi, via San Bernardino. Ormai impacchettata dall’inizio dallo scorso gennaio con tanto di ponteggi (anche questa, merce rara), il Comune non è ancora riuscito ad individuare un’impresa disponibile, dopo due gare andate desolatamente deserte. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla non nasconde la preoccupazione e nemmeno la «fatica nel trovare le imprese. Certo, se mi metto nei loro panni, ben venga il Superbonus e il lavoro per tutti, ma da assessore ammetto che sta diventando un problema». Per l’intervento sulla facciata Tiraboschi, necessario per garantire decoro e sicurezza all’edificio disegnato dall’architetto Botta (era il 2019 quando alcuni pezzi di mattoncino capitolavano dall’alto sul marciapiede), gli uffici di Palazzo Frizzoni sono pronti a pubblicare una nuova gara da 450mila euro. Sarà la terza.

Impennata delle materie prime