Ecco La BiGi: 370 biciclette per muoversi in città - La mappa

Nella mattinata di venerdì 14 gennaio, presso la Piazza Fabrizio De André antistante l’ex centrale di Daste e Spalenga in città, è stato inaugurato il nuovo servizio La BiGi un modello innovativo di bike sharing implementato da Atb su incarico del Comune di Bergamo e gestito in collaborazione con nextbike GmbH, leader europeo del settore che, con il servizio inaugurato a Bergamo, arriva per la prima volta in Italia.