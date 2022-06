Election day: domenica alle urne per i 5 referendum e in 17 Comuni. Da Blello a Nembro, tutte le sfide

Trentasei candidati sindaci, sostenuti da altrettante liste, in 17 Comuni, per un totale di oltre 85mila abitanti interessati e quasi 70mila elettori. Sono i numeri principali della mini-tornata di elezioni amministrative in programma per domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. «Mini» per il numero di Comuni al voto, ma sul territorio non mancano sfide interessanti: da Nembro a Calusco, da Brembate Sopra a Villongo, Curno e Mozzo, alle urne sono chiamate anche realtà popolose di varie zone del territorio.