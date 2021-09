Estensione «Green pass», sarà obbligatorio per altri 40 mila bergamaschi

Non è ufficiale: è ufficioso. Ma la strada pare tracciata, e soprattutto la decisione sembrava già scontata qualche tempo fa. Verosimilmente da inizio ottobre, il green pass sarà esteso – cioè diventerà obbligatorio – anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori di quelle attività dove la certificazione verde è già richiesta per i clienti (ristoranti, bar, palestre, piscine, trasporti a lunga percorrenza). Il provvedimento dovrebbe essere messo nero su bianco nei prossimi giorni con un decreto legge cui si troverà la quadra in Consiglio dei ministri, anche dopo le interlocuzioni tra il governo e le parti sociali, sindacati e aziende.

Una prima stima si può però tracciare, anche in chiave bergamasca: dovrebbero essere oltre 40 mila i lavoratori interessati da questa ulteriore estensione. Che non è un obbligo vaccinale: è appunto un obbligo di green pass, e il green pass si può ottenere con la vaccinazione, ma anche risultando negativi a un tampone (validità di 48 ore) o se si è guariti da massimo sei mesi.