Evasione fiscale, arresti e sequestri anche in Bergamasca

Sono 18 gli arresti scattati nell’ambito di un’inchiesta bresciana su un’associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. L’operazione ha riguardato anche la Bergamasca con il sequestro di beni e di conti correnti.

Dalle prime ore della mattina, in tutto il territorio nazionale tra cui anche la Bergamasca, 150 carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno eseguito una misura cautelare - coercitiva, interdittiva e patrimoniale - nei confronti di numerose persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di appropriazione indebita al fine di agevolare alcune società nell’evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e conseguente «trasferimento fraudolento di valori».

Sono state anche accertate e contestate condotte relative alla detenzione ai fini dello spaccio di ingenti quantitativi di droga , ed in particolare hashish e cocaina. Contestualmente, i carabinieri stanno eseguendo sequestri preventivi di beni mobili e immobili per un ammontare complessivo pari a circa 13 milioni di euro.