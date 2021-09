Ex vigilessa uccisa: «Movente economico». Arrestate le figlie e il fidanzato di Roncola «regista del delitto»

«Sostituirsi a Laura Ziliani nell’amministrazione di un vasto patrimonio immobiliare, al fine di risolvere i rispettivi problemi economici». È questo, secondo gli inquirenti, il movente che avrebbe spinto le due figlie della donna – 55 anni, vedova dal 2012, ex vigilessa bresciana di Temù, in alta Valcamonica – e il fidanzato della maggiore a uccidere la Ziliani, il cui corpo senza vita venne trovato l’8 agosto scorso, vale a dire tre mesi esatti dopo la sua scomparsa, nei pressi dell’Oglio, sempre a Temù.

All’alba di venerdì 24 settembre le due figlie – Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, anche loro residenti a Temù, ma di fatto domiciliate in centro a Brescia – e il fidanzato della prima – Mirto Milani, 27 anni, originario di Calolziocorte, ma residente con la famiglia a Roncola, in località Cà Mosché – sono stati arrestati e si trovano in carcere per il pericolo di reiterazione del reato , avendo il «trio criminale» – come lo definisce il gip bresciano Alessandra Sabatucci in un passaggio delle 38 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare – «dimostrato una non comune freddezza, a dispetto della giovane età e dell’incensuratezza» . Milani è difeso dall’avvocato di fiducia Maria Pia Longaretti, che venerdì ha preferito non rilasciare dichiarazioni sull’arresto.