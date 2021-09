Ex vigilessa uccisa, nelle intercettazioni i depistaggi del giovane: «Sarà fuggita»

«Detto tra me e te, io ci sto pensando ultimamente che magari ha dirottato dei soldi nel corso del tempo su un altro conto e adesso si sta facendo la bella vita da qualche parte». Sono le 15,58 del 31 maggio scorso. Laura Ziliani è scomparsa da 23 giorni e Mirto Milani, fidanzato di una delle due figlie dell’ex vigilessa bresciana, è al telefono con un amico. Nella chiamata, intercettata dagli inquirenti che già avevano concentrato i loro sospetti nell’ambito familiare, il ventiseienne di casa alla contrada Cà Mosché di Roncola San Bernardo – arrestato venerdì all’alba con le due figlie della cinquantacinquenne, Silvia e Paola Zani, 26 e 19 anni – avalla l’ipotesi della scomparsa volontaria. E l’amico ne è a sua volta convinto: «Sai che la scarpa sarebbe una mossa a dir poco geniale?», dice a Mirto, facendo riferimento al ritrovamento di una delle scarpe della donna (poi – ricostruiranno gli investigatori – lasciata appositamente da Milani e fidanzata nel tentativo di far credere che la Ziliani fosse finita nel fiume). «Si era preparata una macchina per svignarsela», aggiunge Mirto, che fa poi riferimento a ipotetici debiti contratti dalla Ziliani nel corso degli anni quale potenziale motivo per la sua scomparsa volontaria.