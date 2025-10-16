Cronaca
Giovedì 16 Ottobre 2025
Femminicidio di Pamela, al via l’interrogatorio a Milano
IN CARCERE. Con l’arrivo nel carcere di San Vittore della pm Alessia Menegazzo e della procuratrice aggiunta Letizia Mannella, a breve inizierà l’interrogatorio di Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo.
Milano
L’uomo, che ha inscenato un tentativo di suicidio ed è stato portato in ospedale, è stato fermato poco dopo il delitto e già l’altra notte si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Richiesta su cui dovrà decidere il gip Tommaso Perna.
