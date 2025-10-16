Femminicidio di Pamela, al via l’interrogatorio a Milano

L’uomo, che ha inscenato un tentativo di suicidio ed è stato portato in ospedale, è stato fermato poco dopo il delitto e già l’altra notte si è avvalso della facoltà di non rispondere. La Procura ha chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Richiesta su cui dovrà decidere il gip Tommaso Perna.