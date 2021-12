Lorini: «Fra 4 settimane si vedrà l’effetto dei vaccini sui bimbi»

«Che cosa ci aspetta? La situazione è ben delineata, chiara, c’è una lenta ma costante crescita dei ricoveri. In Lombardia stiamo oscillando tra i 160 e i 170 pazienti nelle Terapie intensive, solo tre settimane fa ne avevamo 50. E si andrà avanti così ancora per un po’. La pressione ospedaliera sta aumentando: è vero che rispetto al dicembre scorso abbiamo numeri decisamente più bassi, e questo solo grazie ai vaccini, ma il virus è ancora qui, lo si deve tenere a mente. Nella Terapia intensiva del “Papa Giovanni”, per esempio, i nostri 12 posti sono quasi sempre occupati tutti, possiamo arrivare tranquillamente fino a 16 posti, ma se la pressione aumentasse ancora, dovremo sottrarre moduli di Terapia intensiva ad altre patologie. L’andamento è questo, stiamo crescendo non solo nei contagi ma anche nei ricoveri». Una crescita, quella raccontata da Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e dell’Area critica dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che porta all’orizzonte della Lombardia il rischio del «giallo», a breve.

«I numeri parlano, i contagiati aumentano, la saturazione delle Terapie intensive ha già superato la soglia critica del 10%, con i ricoveri ordinari va un po’ meglio, ma la progressione delle nuove infezioni continua. Costante. Potrei sbagliarmi, ma il rischio del giallo è concreto», illustra Lorini.