«Francesca morì in A4, strappo devastante. Siamo tornate vicine con la Fondazione»

«Cercami per sempre»: è come una traccia di luce nella vita di Mariavittoria Rava la promessa che lei e sua sorella Francesca si sono scambiate da bambine, impaurite dalla possibilità di poter essere - un giorno - separate. È stato davvero così, nonostante tutto, perché come scrive Lao Tzu «I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi, eppure nessuno li scioglie», nemmeno la morte. Francesca ha perso la vita nel 1999 in un incidente d’auto sulla Bergamo-Milano, ma sua sorella ha continuato a cercarla in ogni frammento delle sue giornate e in suo nome ha intrapreso un’avventura straordinaria: ha creato la Fondazione Francesca Rava.

Lavorava in Kpmg a Bergamo