Giallo di Breno, spunta la pista di una «web-diva»

Il caso Una settimana dopo il ritrovamento in una scarpata tra Azzone e Borno di un corpo di donna depezzato e infilato in quattro sacchi dell’immondizia, il quotidiano online bsnews.it domenica pomeriggio ha svelato di aver individuato una donna che assomiglierebbe all’identikit diffuso nei giorni scorsi dalle forze dell’ordine per cercare di venire a capo del mistero.