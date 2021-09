Grassobbio, lotta allo spaccio: i parchi sono «sorvegliati speciali»

Vigili in campo per presìdi e controlli nelle ore serali. Iudica: non solo multe, vogliamo migliorare i contatti tra polizia e cittadini.

«Grassobbio Sicura» è il progetto finalizzato a contrastare fenomeni di spaccio e di utilizzo di sostanze stupefacenti sul territorio comunale per il 2022. L’obiettivo è quello di garantire un presidio degli agenti della polizia locale almeno una volta alla settimana per la durata minima di tre ore – dalle 19,30 alle 22,30 – d’inverno e dalle 20 alle 23 d’estate.

L’iniziativa fa capo a Giovanni Iudica, poliziotto in pensione, che ora è assessore alla Sicurezza: «Con questo progetto puntiamo all’aumento della prevenzione della criminalità legata allo spaccio di stupefacenti e al miglioramento della sicurezza pubblica. Gli agenti effettueranno presìdi e controlli nei parchi ma più in particolare nel Parco del Serio, dove principalmente si concentra lo spaccio di stupefacenti. Noi vogliamo arginare il fenomeno, convinti che lo spaccio di droghe è quanto di più deleterio su un territorio perché, se un ragazzo ne viene attratto, è un ragazzo perduto per la famiglia e per la comunità».