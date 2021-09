Green pass nelle scuole, i presidi: «La piattaforma funziona»

Buona la prima, si potrebbe dire. Il portale del ministero dell’Istruzione per la verifica del green pass, nel primo giorno di lezioni, non ha abbandonato i dirigenti scolastici. La piattaforma, implementazione del portale «Sidi», permette infatti ai presidi delle scuole di verificare con un clic il possesso o meno del green pass da parte del personale: accanto a nomi e ruoli del personale assunto sulla pagina web compaiono infatti una spunta rossa o verde, a seconda della regolarità o meno del documento presentato. Un sistema automatico, che incrocia i dati anagrafici dei singoli docenti o Ata con quelli vaccinali. E se con la spunta rossa a scuola non si entra, il portale si aggiorna in automatico ogni qualvolta che c’è un cambiamento nello stato delle cose. Ogni volta, per esempio, che qualcuno fa un tampone.