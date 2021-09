Green pass per chi entra in scuole e Rsa, nelle prossime settimane coinvolte anche altre categorie

Chiunque entra in una scuola o in un’università, compresi i genitori degli studenti, deve esibire il green pass e a partire dal 10 di ottobre tutti coloro che accederanno per servizio o lavoro ad una Residenza sanitaria assistita dovranno essere vaccinati.

Arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al decreto che estende l’obbligo della certificazione verde ma già la prossima settimana il governo potrebbe varare un nuovo provvedimento che mira ad ampliare ulteriormente le attività per le quali sarà necessario essere in possesso del pass dall’inizio di ottobre quando, secondo i piani del Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, sarà vaccinato l’80% della popolazione sopra i 12 anni.

Si comincia dunque con scuola e Rsa ma la road map è già delineata: il pass sarà esteso, ha ribadito anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo un principio di gradualità, perché è l’unico strumento che consente di non dover tornare a chiudere il paese. Senza escludere, nonostante la contrarietà della Lega, la possibilità di introdurre in autunno l’obbligo vaccinale. «È un’opzione in campo e la valuteremo», ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza.