Grumello, imprenditore ucciso in casa con un colpo alla testa: è giallo

«Ci vediamo dopo per la partita: mi raccomando, tutti qui». Alle 17,30 di martedì Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni, ha salutato con queste parole gli amici del bar Circolino di Grumello e se n’è andato. Ma alla sera non si è presentato per vedere con loro la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan.