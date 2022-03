Guerra e caro energia, crollano i consumi: «Uno dei mesi più bui degli ultimi 2 anni»

Bergamo sta registrando consumi decisamente sottotono, tanto che marzo si conferma come uno dei mesi peggiori da quando è iniziata la pandemia . Ascom Confcommercio Bergamo, in attesa dell’analisi approfondita che verrà elaborata dall’Osservatorio di Format Research, traccia un primo bilancio relativo alle prime settimane del 2022. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono l’andamento delle vendite e dei consumi, ma anche il grado di fiducia delle nostre imprese. « Pensiamo che questo mese di marzo sia stato uno dei mesi peggiori da quando è iniziata la pandemia – conferma Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. In primo luogo c’è una forte difficoltà sul lato dei consumi, perché è venuto alla luce un certo segmento, decisamente ampio, composto da famiglie bergamasche che fanno fatica a sostenere i rincari di energia e gas. In secondo luogo, anche la guerra sta smorzando i consumi di tutti i consumatori che invece avrebbero la possibilità di spendere».