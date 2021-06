Ibrahima annega a soli 17 anni davanti al fratello e agli amici

Quando in acqua ha cominciato ad agitarsi e annaspare era ancora vicino alla riva e gli amici lo hanno afferrato per cercare di strapparlo alla violenza del fiume. Ma i vortici provocati dalla vicina cascata erano troppo impetuosi e Ibrahima è stato portato al largo senza possibilità di scampo e inghiottito dal Serio. Aveva compiuto 17 anni il 4 maggio scorso: Ibrahima Seck era nato in Senegal e da ormai diversi anni si era trasferito con la famiglia – papà, mamma e quattro fratelli – a Verdellino.

Ibrahima Seck