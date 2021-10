Il cane Quan fiuta la droga, il giovane cerca di scappare: in stazione bloccato 21enne

Continuano i controlli anti-droga nell’area della stazione ferroviaria e del tram delle valli di Bergamo. Ed è proprio durante un’ispezione della Polizia con il supporto dell’Unità cinofila che il cane Quan ha segnalato un giovane come possessore di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, un cittadino italiano di 21 anni, ha subito dimostrato nervosismo durante i controlli e ha tentato di scappare, provando a scavalcare una barriera dei binari della Teb. Accompagnato in ufficio, è stato trovato con un involucro contenente marijuana, del peso di 10 grammi, nascosto negli slip. Il 21enne, già segnalato in passato per spaccio di sostanze stupefacenti , è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per reati di spaccio e resistenza.