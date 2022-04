Il giallo di Grumello: «Gridava al telefono il giorno prima»

Alla stessa ora di due giorni prima Campa aveva gridato al telefono, mentre era in casa: lo ha sentito un vicino indiano, che ha l’appartamento confinante con il suo. Non ha capito il contenuto della telefonata, ma si è reso conto che l’imprenditore appariva irato e urlava. «Non l’avevo mai sentito gridare così, era sempre tranquillo» , ha precisato il vicino. Quella telefonata c’entra qualcosa con la drammatica morte dell’imprenditore? Procura e carabinieri per ora non si sbilanciano: le indagini non escludono alcuna pista. Settimana prossima sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Campa: l’esame chiarirà l’orario preciso della sua morte e le cause . L’esame esterno ha rilevato almeno una profonda ferita al capo, forse inferta con un oggetto – che non è stato ritrovato né in casa né nelle vicinanze – con una parte acuminata, come per esempio un martello.