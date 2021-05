Il panettiere si accorge delle fiamme, rogo in una cucina a Treviglio

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio di lunedì 17 maggio, in un appartamento di via D’Azeglio a Treviglio. Ad intervenire per primo il panettiere che ha la sua attività nella via.

A prendere fuoco per via di un cortocircuito una presa situata nella cucina di un’abitazione situata in una palazzina all’angolo con via Zara.

Ad accorgersi delle fiamme e del fumo provenire dall’appartamento è stato il titolare del panificio che si trova sotto l’abitazione: è stato lui ad effettuare il primo intervento di spegnimento delle fiamme. Al momento dell’incendio, che fortunatamente non ha provocato feriti, in casa non c’era nessuno. Due i mezzi dei Vigili del fuoco intervenuti. Sul posto anche la Polizia locale di Treviglio.