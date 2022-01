Il ricordo di Sassoli a Bergamo, l’idea di Europa: «Una democrazia che sia in grado di prendere decisioni e di non rinviare i problemi» - Il video

«Una democrazia europea che sia in grado di prendere decisioni e di non rinviare i problemi»: era questa l’Europa che aveva a cuore il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e di cui ha parlato il 9 settembre 2021 con Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, nel corso di un dialogo nei primi giorni di «Molte Fedi sotto lo stesso cielo», il ciclo di eventi promosso dalle Acli provinciali di Bergamo. Riportiamo qui il link all’intera intervista (visibile anche sul sito delle Acli Bergamo www.moltefedi.it, per un evento di cui Sesaab editore e «L’Eco di Bergamo» furono tra l’altro media partner.