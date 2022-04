«Ilaria era piena di vita». Il dolore di Locate per la 21enne morta nel Bresciano

«Era la sorella migliore del mondo». Scoppia in lacrime Davide Santini, il fratello diciannovenne di Ilaria, rimasto nella villetta a schiera di via don Foiadelli a Locate ad attendere notizie, mentre i genitori e il fratello maggiore Nicola, 25 anni, hanno raggiunto l’ospedale di Esine. «Non sapevo che fosse andata in Valcamonica, è partita quando io ero già a scuola - spiega Davide, che frequenta il quarto anno dell’istituto Betty Ambiveri di Bergamo -. Quando sono tornato ho visto che non c’era la 500, ho pensato che l’avesse presa perché aveva un impegno».