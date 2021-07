«In carrozzina ma non sono un poverino. Diplomato, pronto a uscire nel mondo»

Nei giardini del campeggio «Adriano» di Punta Marina, Andrea Ferri può spostarsi da solo attraverso gli ampi viali con la carrozzina elettrica, per andare a prendere un gelato o incontrare gli amici a bordo piscina o sulla spiaggia . È davvero una vacanza per lui, che dalla nascita ha difficoltà di movimento e deve servirsi di una sedia a rotelle. «Quando sono al mare – racconta –, nel campeggio dove da alcuni anni mia madre e io trascorriamo l’estate in una roulotte con veranda, mi sento libero e indipendente, ed è davvero una sensazione piacevole, che mi manca molto quando torno a casa, a Vigano San Martino, e magari non riesco a prendere l’autobus senza aiuto, perché mancano le pedane di accesso. Per chi non cammina normalmente su due gambe come me, non è sempre possibile spostarsi neanche sui marciapiedi senza essere accompagnati, perché per trovarsi bloccati basta un ostacolo imprevisto, come un’auto parcheggiata con scarsa attenzione».

Il parto prematuro