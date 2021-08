Scuola e trasporti, in Prefettura mercoledì vertice su bus, orari e ripartenza

Le linee guida sono praticamente pronte, il confronto tra le scuole superiori e le aziende di trasporto serrato e pressoché continuo in queste settimane che separano dalla partenza del nuovo anno scolastico. Mercoledì in Prefettura si tireranno le somme del caso.

Un tavolo che a Bergamo è ormai un appuntamento più che consolidato: già poche settimane dal suo insediamento il prefetto Enrico Ricci aveva avviato una serie di confronti a distanza con gli attori del mondo della scuola, le istituzioni del territorio, le aziende e l’Agenzia del trasporto pubblico locale. Una scelta anticipatrice (e di parecchio) delle linee guida poi emesse a livello nazionale e ribadite a livello nazionale non più tardi della settimana scorsa.

Una ricetta che ha permesso l’applicazione sul territorio di provvedimenti su misura, così da fare fronte a una situazione in continuo mutamento: basti ricordare che da inizio novembre alla scorsa primavera la Lombardia (e quindi la nostra provincia) ha cambiato colore ben 17 volte e gli studenti sono rimasti per metà anno scolastico in Dad.