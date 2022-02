In tantissimi per l’addio di Gigi, giornata di lutto ad Almenno San Salvatore

Luigi Gritti, 57 anni, è morto lunedì in un infortunio sul lavoro in un cantiere in Città Alta. Era preparatore atletico e allenava squadre giovanili. Per il funerale una folla commossa.

Tantissima gente, la chiesa piena per l’ultimo saluto a Gigi Gritti, giovedì pomeriggio 3 febbraio. In moltissimi hanno voluto salutare il 57enne, stringendosi al dolore della famiglia colpita dalla tragica morte dell’impresario di Almenno San Salvatore.

Tre le comunità riunite: Almenno San Salvatore, Clanezzo e Miragolo. L’impegno nella comunità, l’attività sportiva, la bontà e solarità di Gritti non saranno dimenticati: è una carrellata di ricordi densi di emozione quella che è scaturita da quanti hanno conosciuto il 57enne. Alle esequie funebri, celebrate da don Mario Rosa, parroco di Almenno San Salvatore, grande commozione e cordoglio. Il sindaco del paese, Michele Sarchielli, ha proclamato per questa giornata il lutto cittadino. «Conoscevo bene Luigi e la sua famiglia, abitano vicino a me nel comparto residenziale di via Clanezzo - ha raccontato il sindaco -. Era davvero una persona speciale, per bene, cordiale, molto religioso e sempre pronto a impegnarsi per il prossimo».