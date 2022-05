Incendio nel cortile di una rivendita d’auto: distrutte 8 macchine a Treviglio

A dare l’allarme la vigilanza privata che ha notate il fumo e il fuoco: incendio nella serata di venerdì 6 maggio, a Treviglio, nella zona industriale Pip 1. A bruciare e distruggersi completamente otto macchine nel cortile esterno di una rivendita di auto, la «Facile Auto», in via Monte Sant’Elia.

Subito informato il proprietario, un marocchino con residenza a Crema, sul posto i Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio che hanno lavorato per circa due ore spegnendo le fiamme che hanno distrutto completamente otto macchine, 6 in vendita e due già vendute. Il valore delle vetture è stato stimato in circa 50 mila euro. Al lavoro anche i Carabinieri di Treviglio: le indagini sono in corso e lunedì saranno analizzati i filmati delle telecamere della zona.