Inchiesta Promoberg, il gip archivia le posizioni di Rodeschini e Ceruti

A novembre, quando fu chiusa l’inchiesta sui presunti peculati e appropriazioni indebite alla Promoberg, l’ente che gestisce la Fiera di Bergamo, i loro nomi negli atti di conclusione delle indagini non figuravano più, destinati a un’archiviazione che è stata sancita nei giorni scorsi dal gip Federica Gaudino su richiesta degli stessi pm Silvia Marchina ed Emanuele Marchisio. Si tratta dell’ex presidente del Cda di Promoberg, Ivan Rodeschini e dei membri del collegio sindacale Gianfranco Ceruti, ex presidente della Provincia e di Teb, e Pierluigi Cocco.

Nell’inchiesta da cui sono usciti i tre restano sette indagati, a cominciare dall’ex direttore Stefano Cristini, che la Procura ha sempre ritenuto essere il protagonista principale della vicenda. È lui, per l’accusa, che avrebbe fatto sparire dalla casse di Promoberg 908.265 euro attraverso falsi rimborsi e altri presunti magheggi contabili tra il 2006 e il 2019. Tutto nasce poco prima del Natale del 2018 quando una dipendente di Promoberg trova casualmente una richiesta di rimborso di una collega che non era solita presentarne. Si insospettisce e trova nel magazzino della Fiera altre centinaia di note spese intestate ai dipendenti (che le disconoscono) per un totale 139.500 euro. Si tratta per lo più di rimborsi chilometrici o per pernottamenti. Gli inquirenti sostengono che a compilarli fosse Cristini, con l’avallo dell’allora segretario generale Luigi Trigona (indagato).