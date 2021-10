Infortuni sul lavoro, calano le denunce. L’Anmil: è l’effetto Covid

«Nella Bergamasca i numeri sugli infortuni denunciati e i decessi sul lavoro sono in diminuzione, ma questo è dovuto al fatto che l’anno scorso le statistiche erano sfalsate dal Covid (con più denunce legate al virus, ndr), quindi bisogna continua a tenere alta l’attenzione: tant’è che purtroppo anche quest’anno in Italia la media è ancora di 3 morti al giorno. Mentre l’aumento delle malattie professionali sembrerebbe essere dovuto ai controlli più minuziosi e alla maggior consapevolezza da parte dei lavoratori».

Giampaolo Maccarini presidente dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) di Bergamo commenta così i dati della nostra provincia che da gennaio ad agosto 2021 parlano di una diminuzione del 5,6% degli infortuni totali denunciati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (sono passati da 7.727 a 7.296), così come sono diminuiti gli infortuni mortali denunciati che sono passati da 38 a 13. Mentre le malattie professionali denunciate nella Bergamasca aumentano del 15,8%, passando 437 a 506. Numeri che sono stati diffusi dall’associazione proprio ieri, in occasione della 71a Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.