Infortunio in cantiere a Pognano, cade muratore di 62 anni

L’infortunio sul lavoro intorno alle 10.30 di mercoledì 7 luglio a Pognano, in un cantiere di un edificio residenziale di via Pasinetti. Un muratore di 62 anni che stava lavorando nel cantiere, è scivolato a terra ed è caduto da un’altezza di 2 metri e mezzo circa. Sempre cosciente, è stato subito soccorso dai colleghi operai che hanno chiamato il 112. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Treviglio. In cantiere anche i Carabinieri di Verdello e i tecnici dell’Ats di Bonate Sotto.